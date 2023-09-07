Генеральный секретарь Альянса отмечает, что поддерживать Украину - это не предмет выбора, а необходимость.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что украинцы превосходят ожидания в ходе осуществления наступления на юге, но союзникам нельзя забывать о предоставлении поддержки Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время совместного заседания комитета по вопросам иностранных дел и Подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте.

"Вы действительно должны помнить, что никто никогда не говорил, что это будет легко. Это наступление. Было четко сказано, что это будет кровавое, сложное и трудное наступление. Поскольку мы увидели, что россияне подготовили ряды оборонительных линий с окопами, препятствиями для боевых танков "зубы дракона" и заминированиями. Огромное количество мин. Вряд ли когда-либо в истории мы видели больше мин на поле боя, чем мы видим сегодня в Украине", - подчеркнул Столтенберг.

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В этой связи, как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, было очевидно, что наступление украинцев будет чрезвычайно сложным.

"Но украинцы решили начать наступление, потому что они собираются освобождать свою землю, и они добиваются успеха. Не так, вероятно, как мы надеялись, но они постепенно завоевывают позиции. Около ста метров в сутки. А это значит, что когда украинцы получают позиции, россияне теряют их", - отметил Столтенберг.

Он сказал, что это стало возможным благодаря мужеству, воле, обязательству и настроенности украинских солдат.

"Мы должны помнить об отправном пункте: что российская армия раньше была второй сильнейшей в мире. И теперь российская армия вторая сильнейшая в Украине. И это впечатляет со стороны украинцев", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Также, по его словам, в самом начале, когда Россия осуществила полнометражное вторжение, большинство экспертов говорили, что Киев упадет в течение дней, а Украина - в течение недель.

"Украинцы доказали, что эксперты ошибались", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что украинцы отвоевали север страны возле Киева, Восток возле Харькова и затем большую территорию на юге, в том числе возле Херсона.

"Реальность такова, что украинцы на самом деле снова и снова превосходят ожидания. Мы должны помнить о наших обязательствах. Наше обязательство - поддерживать их, давать им советы. Но на поле боя сложные решения должны принимать украинские командиры и солдаты. Мы не можем сидеть в Брюсселе в штаб-квартире НАТО или Европейского Союза и говорить им как воевать", - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что войны по природе непредсказуемы.

"Никто точно не знает, где мы будем через неделю, две недели, месяц или через год от сегодняшнего дня", - добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что во время войны могут быть как плохие, так хорошие дни. "Мы должны быть на стороне Украины не только в хорошие времена, но и в плохие времена", - сказал Столтенберг.

По его словам, утверждения о том, что Украину надо поддерживать только в том случае, если она выиграет, плохи.

"Нет, мы должны поддерживать их, когда они выигрывают и если они проигрывают. Мы с Украиной. Потому что, поддерживать Украину - это не предмет выбора, это необходимость, чтобы обеспечить сохранение мира для наших членов и стран, а также обеспечить то, чтобы авторитарные режима не получили того, чего хотят путем нарушения международного права и применения военной силы", - сказал Столтенберг.

В этой связи, он призвал никогда не забывать об обязательствах предоставления Украине поддержки.

"И теперь они отвоевывают больше Земли, освобождая больше украинских территорий. И сейчас те же эксперты, которые говорили нам, что Украина упадет в течение недель, выражают недовольство темпами наступления", - добавил генеральный секретарь Альянса.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен засвидетельствовал "хороший прогресс" в контрнаступлении ВСУ на совместной встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

Американский генерал ранее обвинил США в том, что наступление Украины имеет медленный темп.

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