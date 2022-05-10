Такой вывод советник главы Офиса президента сделал на основе текущей военной ситуации.

Конец президента России Владимира Путина уже "определен" — он близок и страшен. Речь о моральной стороне и итогах всей жизни.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в свежем интервью.

"Теперь у него [Путина, — прим.] онкология, да и не важно даже, есть она или нет. Его конец определен близок и страшен", — сообщил советник главы ОП.

Далее Арестович заявил, что все могло бы быть иначе. Однако Путин принял решение развязать полномасштабную войну, и теперь 9 мая ассоциируется у людей с новым символом геноцида.

Затем советник главы ОП объяснил, что он подразумевает под словосочетанием "страшный конец": "Страшный моральный конец […] Могу вам сказать, что страшный суд — он [происходит] не в момент, когда человек умирает. Страшный суд — он каждую секунду своей жизни. Просто очень многие люди пытаются замылить это, не воспринимать это всерьез. А на самом деле человек идет на Голгофу ежесекундно".

По словам Арестовича, на подсознательном уровне итоги жизни подводятся постоянно. В момент смерти Путин оценит, с чем он пришел к этой точке — "военным поражением, катастрофой и позором". И если он не успеет обратиться к свету, то его ждет мучительная смерть.

Напомним, по информации портала The Sun, Владимиру Путину в скором времени потребуется хирургическое вмешательство. Президент РФ якобы страдает от болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства, поэтому нуждается в операции.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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