Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли российские ракеты Х-35У из комплекса "Бал" в Брянской области РФ долетать до Киева.
Говоря о дальности полета ракет данного типа, эксперт выразил уверенность в том, что россияне не увеличили ее до 500 километров, только до 260:
"Они уменьшили головную часть за счет увеличения топливного бака, чтобы увеличить дальность этой ракеты до 260 километров со 120… Да, они могли немножко поиграться с весом, уменьшить объем головной части боевого заряда и увеличить топливный бак. Это дало им вот такое увеличение дальности полета этой ракеты, почти в два с лишним раза".
Жданов уверен, что до Киева с Брянской области такие ракеты не будут доставать: "До Киева можно достать и доставали с Курской области".
Также эксперт заявил, что ракеты Х-35У дозвуковые и летят как "обычные крылатые ракеты".
РФ перебросила ракетный комплекс "Бал" на границу - детали
Как писал УНИАН, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ переместила в Брянскую область ракетный комплекс "Бал":
Отмечалось, что в связи с этим возрасла угроза ракетных ударов для семи областей - Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.