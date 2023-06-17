Накануне сообщалось, что РФ перебросила указанный ракетный комплекс в Брянскую область.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли российские ракеты Х-35У из комплекса "Бал" в Брянской области РФ долетать до Киева.

Говоря о дальности полета ракет данного типа, эксперт выразил уверенность в том, что россияне не увеличили ее до 500 километров, только до 260:

"Они уменьшили головную часть за счет увеличения топливного бака, чтобы увеличить дальность этой ракеты до 260 километров со 120… Да, они могли немножко поиграться с весом, уменьшить объем головной части боевого заряда и увеличить топливный бак. Это дало им вот такое увеличение дальности полета этой ракеты, почти в два с лишним раза".

Жданов уверен, что до Киева с Брянской области такие ракеты не будут доставать: "До Киева можно достать и доставали с Курской области".

Также эксперт заявил, что ракеты Х-35У дозвуковые и летят как "обычные крылатые ракеты".

РФ перебросила ракетный комплекс "Бал" на границу - детали

Как писал УНИАН, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ переместила в Брянскую область ракетный комплекс "Бал":

Отмечалось, что в связи с этим возрасла угроза ракетных ударов для семи областей - Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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