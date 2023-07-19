Иванову было 42 года, он получил звание полковника и претендовал на звание "героя России".

Появилось видео ликвидации российского командира 2-й "бригады" террористов "ЛНР" Дениса Иванова (по прозвищу "Ташкент") на поле боя. Последние секунды жизни захватчика зафиксировал дрон, который вскоре и влетел в машину вражеского военного.

Кадры в Telegram опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). "Ташкент на приеме. Вот и видео подъехало", - отметил защитник.

На кадрах после видеоряда из пропагандистских сюжетов росТВ о гибели Иванова видно, что удар, как утверждали российские Telegram, и в самом деле был нанесен беспилотником-камикадзе, с помощью которого ВСУ регулярно уничтожают живую силу противника.

Дрон подлетел к автомобилю с Ивановым, когда тот был в дороге, на полпути связь с дроном обрывается, что свидетельствует о попадании в транспорт с "Ташкентом".

Ликвидация "Ташкента" и проблемы Росармии - главное

Накануне ряд кремлевских СМИ подтвердила ликвидацию Дениса Иванова в Украине. Утверждалось, что "Ташкент" был уничтожен ударом БПЛА украинских сил.

Сам "Ташкент" неоднократно участвовал в пропагандистских шоу, где его называли "легендарным комбригом". Оккупант непосредственно уничтожал Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Иванову было 42 года, он получил звание полковника и претендовал на звание "героя России".

Потери среди топ-оккупантов на фронте западные СМИ связывают в целом с неудачами в ведении войны со стороны российского военного руководства. Как писал The New York Times, после мятежа Пригожина, когда к главарю "вагнеровцев" присоединились, в частности, высокопоставленные чиновники из Генштаба, Минобороны России вместе с Генштабом Герасимова все больше прячутся в "кокон" и давят на военнослужащих, которые докладывают о реальном положении дел на фронте и больших потерях россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: