Оккупант был полковником и руководил 123-й вражеской бригадой.

Во вторник днем, 18 июля, появилась информация, что в ходе полномасштабной войны Украины против РФ ликвидирован известный российский оккупант.

Был уничтожен командир вражеской бригады Денис Иванов, который известен под кличкой "Ташкент", сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Стоит отметить, что этот оккупант часто появлялся на российском телевидении, пропагандисты называли его "легендарным комбригом".

"Ташкент" ликвидирован в Украине - в машину, в которой он ехал, влетел беспилотник-камикадзе, сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram ссылаясь на сведения своего источника. Российские пропагандистские СМИ подтвердили уничтожение "Ташкента".

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Кто такой Денис Иванов ("Ташкент") - что о нем известно

Оккупант руководил сформированной в 2014 году так называемой "2-й бригадой" самопровозглашенной "ЛНР", которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину - в начале 2023 года, вошла в состав российской оккупационной армии и получила номер 123.

Пропагандисты утверждают, что под руководством "Ташкента" противники нашей страны, в частности, оккупировали Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Иванов родился в конце июля, ему было 42 года. Пособник РФ имел звание полковник, был "героем ЛНР", и его представили к званию "герой России".

Потери РФ на 19 июля 2023 года - что стоит знать

Россияне пытаются наступать на ряде направлений на востоке Украины, но не имеют успехов. Кроме того, на юге украинского государства наши воины проводят контрнаступательные операции и имеют успехи.

Противник понес колоссальные потери. Общие потери врага уже составляют 239 480 оккупантов. Также РФ потеряла много техники, в том числе 8 059 боевых бронированных машин.

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