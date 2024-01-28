Он сказал, что успехи Украины на море в 2022 и 2023 годах стали результатом сложных новаторских решений.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что на море у Украины есть несколько целей.

По его словам, морская война имеет две цели: обеспечить доступ судов к украинским портам и лишить Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) способности атаковать украинскую территорию.

"Мы должны иметь такие возможности, чтобы РФ навсегда отказалась даже от мысли смотреть в сторону Украины, в том числе и на море", – подчеркнул командующий ВМС ВСУ в интервью Sky News.

Он отметил, что Украина, несмотря на ограниченные военно-морские силы, проводит операцию в стиле "Давид против Голиафа" - против более крупного ЧФ РФ в оккупированном Крыму, уничтожая корабли, инфраструктуру и даже подводную лодку.

Издание отметило, что публично очень мало известно о секретных операциях, проводимых украинскими военными при поддержке западных союзников против ЧФ РФ, но они включают в себя целый ряд различных способов нападения: дроны, западные ракеты и даже водные мотоциклы.

"Наши успехи в 2022 и 2023 годах стали результатом сложных, но новаторских решений, которых раньше не было", - прокомментировал Нежпапа.

Он отметил, что предыдущие методы атаки могут больше не работать. По его словам, армия РФ адаптируется, и украинская тоже должна адаптироваться. "Современная война - это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и выиграет", - выразил мнение Неижпапа.

Кроме того, Неижпапа отметил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы у нее было разрешение стрелять из британского и другого западного оружия по целям в глубине России. " Чем раньше у ВСУ появятся необходимые боевые возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем скорее мы победим", - выразил уверенность военный.

Ситуация в Черном море

ВСУ регулярно кошмарят оккупантов в Черном море и оккупированном Севастополе, нанося неожиданные удары. При этом в Черном море в последний месяц ситуация несколько изменилась, так как российские оккупанты начали обучение личного состава.

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