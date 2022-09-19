Командование оккупационных войск расширяет деятельность "заградительных отрядов" и запрещает солдатам отступать под страхом смерти.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает в своем Telegram-канале.
Как отмечается, войска РФ попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских Сил обороны, начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.
"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольно покидать позиции, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов", - информирует ГУР.
При этом, говорится в сообщении, командиры ссылаются на приказ командующего №222.
"Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", - отметили в разведке.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября в ГУР МОУ сообщили, что россияне устанавливают в тылах "заградительные отряды", чтобы остановить массовое бегство своих оккупационных войск с полей боя в Украине.