Экономически невыгодно посылать на штурм 20 человек, которые уничтожат 100 захватчиков, лучше использовать беспилотники, считает Герой Украины.

Потери Украины в войне стоит считать деньгами, и если сохранить жизнь защитников, сэкономленные на выплаты деньги можно направить на производство техники и вооружения, которые будут способствовать тому, что наши воины меньше будут подвергаться опасности.

Таким мнением поделился полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, командир легендарного батальона К2, Герой Украины Кирилл Верес в интервью "24 Каналу".

"...экономически невыгодно, когда украинское подразделение высылает 20 человек на штурм и уничтожает 100 врагов. Вместо этого стоило бы использовать для штурма 100 дронов", - полагает защитник.

Видео дня

Собеседник подчеркнул, что в случае гибели воина, его близким предоставляется единовременное пособие от государства в размере около 20 миллионов гривень:

"...погибало у меня 20 человек, а теперь минус 30%, то получается шесть военнослужащих. Если умножить на 20 миллионов гривень - это 120 миллионов. То есть 120 вычесть 10 - страна получит 110 миллионов сэкономленных средств".

Командир добавил, что именно поэтому следует уменьшить потери в личном составе благодаря увеличению производства техники и вооружения.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что во время полномасштабной войны против РФ погибли 80 тысяч украинских воинов. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что западное издание распространило лживую информацию. По его словам, реальные потери ВСУ гораздо меньше.

Украинская сторона не раз утверждала, что Россия теряет гораздо больше солдат, чем наше войско. Стоит отметить, что общие потери РФ на 13 октября 2024 года составляют примерно 668 930 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: