Украина делает максимум для того, чтобы коллаборанты были осведомлены о печальной судьбе им подобных.

После ликвидации некоторых коллаборантов на захваченных территориях Украины, их подельники пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы спастись.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, Украина делает максимум для того, чтобы коллаборанты были осведомлены о печальной судьбе им подобных. Из-за этого предатели "чувствуют себя очень плохо".

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"Есть такая знаковая примета – когда кто-то из них пострадает, начинается целая волна звонков. Например, когда пострадал организатор "референдума", другие коллаборанты, которые соглашались помогать проведению "рефрендума", начинали звонить в силовые структуры, и говорить, что они больше не будут принимать в этом участия и что об этом нужно сообщить силам сопротивления", – объяснил Федоров.

Он добавил, что спецслужбы "очень внимательно изучают такие предложения", но все зависит от того, насколько "добросовестно" коллаборанты будут сотрудничать.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни один российский оккупант не чувствует себя в безопасности на украинской земле, а все коллаборанты знают, что у них нет будущего.

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