Военная не верит, что население РФ выступит против преступной войны.

Боевой медик 3-ой отдельной штурмовой бригады с позывным "Рысь" высказала мнение, что война Украины против российских оккупантов продлится еще долго.

В комментарии для Новини.LIVE она выразила готовность защищать страну, пока это будет необходимо, и добавила, что "все мы к этому готовы".

"Я не могу глобально-стратегически мыслить, но выскажу собственное мнение. Эта война будет продолжаться еще долго. И, в принципе, все мы к этому готовы, потому что пришли защищать страну и воевать, пока будет нужно", - сказала она.

Защитница не верит, что население РФ выступит против преступной войны. "Рысь" объяснила:

"То, что я вижу, - в России необразованным людям легче промывать мозги. Им промыли - и все. Я думаю, что они не выйдут на протесты, не пойдут против системы, а дальше будут тянуть свое ярмо, потому что им так комфортно и хорошо".

Война в Украине - мнение военных

Штурмовичка и боевой медик Елена Рыж заявила, что готова убивать врага на поле боя, но это не касается пленных россиян, потому что они уже на коленях. По ее словам, россияне ей отвратительны и они ее враги.

Она рассказала, что пленные россияне очень часто врут. При этом добавила, что знает много историй, что говорят одно, а потом выясняется другое. Отмечает, что нет смысла им что-то доказывать, но их командование хуже к ним относится, чем украинцы к ним.

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