По словам эксперта, это невозможно без участия США, а у Европы недостаточно сил.

США совместно с Европой могут помочь Украине выйти на паузу ведения боевых действий в 2025 году. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

"Такой шанс есть (закончить войну в 2025 году). И в такой сложной ситуации, в которой находится наша страна и наш народ, нужно искать возможности для ее решения. Но это не мир, потому что в таких условиях и таких обстоятельствах, которые сейчас складываются, где треть наших территорий захвачены, захвачены наши люди, это требует со стороны Путина ультимативный подход к остановке ведения боевых действий, а возможную и мира", - сказал он.

По словам Романенко, Путину хотелось бы, чтобы мы подписали обязательство, в котором бы легитимизировали захват Крыма и четырех областей и "все то, что он в ультиматуме предъявляет".

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"На это мы не согласимся. А это значит, что нужно выходить на остановку ведения боевых действий, обеспечение безопасности совместными усилиями Украины и наших союзников, в том числе американцами, которые хотят быть в этом сбоку, но так не удастся, таким образом прекращение боевых действий не произойдет, у Европы сейчас на это сил не хватает. И только таким образом США с Европой помогут Украине выйти на эту паузу ведения боевых действий, чтобы мы переформатировались, сгруппировались и начали строить в этих условиях обновленную Украину И в таких условиях готовиться к возможному следующему этапу войны, а возможно он и не состоится", - пояснил эксперт.

Война Украине - последние новости

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтозавершение войны в Украине в 2025 году возможно, но для этого нужно принять необходимые меры. В частности, нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности.

"Мы этого очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина (главу РФ Владимира Путина - УНИАН) завершить войну", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп.

Также президент считает, что санкции против РФ нанесли ощутимый удар по экономике страны. Однако Москва нашла способ адаптироваться к ним.

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