Дипломат возмущена тем, что РФ нанесла удары в столице Украины по жилому дому и детскому саду.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявляет, что ее страна вместе с партнерами будет делать все возможное для привлечения Российской Федерации к ответственности за смертоносный обстрел Киева 26 июня.

Об этом Бринк сообщила в микроблоге Twitter.

"Возмущена сегодняшними сообщениями о ракетных ударах России по жилому дому и детскому саду в центре Киева. Поскольку Кремль продолжает невыборочные нападения на гражданских Украины, США и партнеры будут делать все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах", - заявила посол.

Напомним, 26 июня российские войска запустили ракеты по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. По последним данным, обнаружено тело одного погибшего, повреждения получили 6 жителей дома, среди которых 7-летняя девочка. Всего из дома эвакуировали 25 жильцов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сегодняшний удар по Киеву осуществлялся высокоточными и самыми дорогими ракетами РФ из района Каспийского моря. По предварительным данным, было выпущено от 4 до 6 ракет, две из них были сбиты силами ПВО.

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