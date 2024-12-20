Путин пытается психологически надавить на Украину и на ее партнеров, отметил Дмитрий Снегирев.

Удар по Киеву утром 20 декабря связан с усилиями Украины на международной арене, его цель - продолжать давление на украинское государство и его партнеров. Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, передает "Еспресо".

"Путин дальше пытается психологически надавить на нас и наших партнеров. К тому же стоит заметить, что сегодняшний удар по Киеву не совпал и точно не является оскорблением на высказывания президента Владимира Зеленского. Удар по столице связан с теми событиями, которые происходят на международной арене", - уверен он.

По мнению эксперта, атака на Киев в первую очередь связана с внешнеполитическими усилиями Украины. Также Снегирев не исключает, что этот удар мог быть ответом на атаки Украины объектов стратегической инфраструктуры РФ и на отказ от переговорного процесса по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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"Украина продолжает прилагать усилия для формирования коалиции по созданию миротворческой миссии. Также стоит добавить, что Киев работает над тем, что снизить давление РФ по диктату собственных условий. Именно с этими событиями следует связывать российский террористический удар по Киеву", - добавил эксперт.

Россия атаковала Киев 20 декабря - что сообщалось

Напомним, как сообщал УНИАН, утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.

Позже стало известно о повреждениях шести иностранных посольств в Киеве.

"Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило существенные повреждения в результате российского ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории", - сообщили в МИД.

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