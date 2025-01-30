Киберудару подверглись онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

К годовщине подвига героев Крут кибергруппа Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Как сообщили источники УНИАН в разведке, в частности подверглись киберудару онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

По словам собеседника, с 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов сообщали, что сейчас наблюдается "временный технический сбой", правда, не объясняя характер и причины такого "сбоя". Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

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"Сегодняшние проблемы российских водителей - это привет от наших собратьев из 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тягла преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!", - прокомментировали событие в ГУР МО.

Атаки ВСУ на военные объекты РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций провели совместную спецоперацию по поражению ракетного арсенала в РФ и нефтяной инфраструктуры. Речь идет о НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

По данным источников УНИАН в спецслужбе, в результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

В то же время, дроны ГУР атаковали и нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ. Этот объект обеспечивает деятельность российских оккупационных войск. Произошло четыре попадания по территории нефтебазы. По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

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