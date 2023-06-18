Бойцы говорят, что захватчики после себя оставили как бытовой мусор, так и биологический.

Основные силы для вытеснения противника брошены на Запорожское направление, на Донецком продолжаются локальные штурмы и отражения позиций. Посадки и вражеские окопы, которые удалось освободить, бойцы 3-й штумовой бригады показали корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Вражеские обстрелы здесь не прекращаются, говорит журналистка, но действительно инициатива сейчас на стороне украинских сил. "Не контрнаступление, а локальные штурмы, в результате которых освобождаются посадки и овраги. Это не те места, куда можно зайти и повесить флаг, и все увидят, что населенный пункт освобожден. Мы вынуждены обходить Бахмут, мы вынуждены занимать места, которые не имеют даже названия", - заявляет она.

Нагорная рассказывает, что их съемочная группа смогла увидеть часть освобожденных территорий здесь, позиций, отбитых у врага.

"Бойцы 3-й штурмовой бригады повезли нас в места, которые еще не так давно занимали российские оккупанты. Это не значит, что там стало тихо, там порой наоборот громче", - делится наблюдениями корреспондентка.

"Я не знаю, что такое контрнаступление, у нас есть штурмовые действия, это у нас конкретно локальные штурмовые действия. Что мы здесь можем делает, то мы здесь и делаем", - говорит военный с позывным "Змист".

Бойцы рассказывают, что на этих освобожденных территориях оккупанты оставили после себя кучи мусора и тела своих солдат.

"Пришли на нашу землю, захватили, оставили кучу мусора - как биологического так и бытового. К сожалению, после того, как мы их выгоним, нам придется это все убирать за ними", - говорит боец с позывным "Паротяг".

Потери России в войне против Украины

Как сообщал утром 18 июня Генштаб ВСУ, общие потери России с начала полномасштабного вторжения приблизились к отметке в 220 тысяч ликвидированных оккупантов. За сутки украинские военные уничтожили 650 захватчиков. Кроме того, за минувшие сутки РФ потеряла два вертолета Ка-52.

Вас также могут заинтересовать новости: