Прирост производства боеприпасов происходит за счет наращивания продукции для восстанавливаемого вооружения, а не нового.

В России увеличивается производство боеприпасов. Так, с января по февраль 2024 года АО "Научно исследовательский машиностроительный институт им. В.В. Бахирева", а так же ряд других предприятий ВПК россии, произвели 420 тыс. боеприпасов. Однако, как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, при оценке этой ситуации стоит обратить внимание на интересный нюанс.

Так, пишет эксперт, среди произведённых боеприпасов есть не только востребованные и привычные калибры 152-мм, 122-мм для ствольной артиллерии и танковые выстрелы 125-мм, но и 100-мм и 115-мм. При этом прирост за месяц составил 11%, но в первую очередь за счёт наращивания производства 100-мм и 115-мм, а так же 125-мм. И именно на эту деталь призывает обратить внимание Коваленко.

"Дело в том, что 100-мм артиллерийский выстрел предназначен, в первую очередь, для противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", которые сейчас стали массово отправлять в зону БД. Калибр 115-мм предназначен для танков Т-62 и сейчас эта машина становится в зоне БД полноценным ОБТ. То есть, прирост производства боеприпасов происходит на фоне наращивания продукции для восстанавливаемого вооружения, но не нового", - подчеркивает эксперт.

С другой стороны, отмечает Коваленко, до конца марта 2024, в россии намерены возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ "Пион" ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях "Завод "Пластмасс".

Кроме того, эксперт напомнил, какие предприятия в РФ сейчас наращивают производство снарядов.

Это 116 арсенал (Краснооктябрьский, Республика Марий Эл), 53 арсенал (Юганец, Нижегородская обл.), 6 Арсенал (Бурмакино, Ярославская обл.), 63 арсенал (Липецк), Гефест-М (Реж, Свердловская обл.), Завод "Пластмасс (Копейск, Челябинская обл.)

"Примечательно, что большая часть из них находится в радиусе 1 000 км от границы Украины и России", - подытоживает эксперт, явно намекая на возможные удары украигнских БПЛА.

Производство снарядов в России

Ранее CNN писал, что Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления в Украине.

Так, по подсчетам издания, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.

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