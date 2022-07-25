По словам бойца, дронов у врага достаточно.

Российские оккупанты используют в войне против Украины беспилотники, их у врага пока достаточно, некоторые модели несут особую опасность.

Об этом рассказал 24 каналу боец подразделения разведки батальона Днепр-1 Алексей Рыбалка. Он уточнил, что у россиян много специализированных военных систем, также они используют гражданские дроны Mavic или коптеры Autel с тепловизором.

"У них их очень много, так как, я подозреваю, что у них есть большие объемы поставок этих дронов прямо в вооруженные силы России", - отметил боец.

Он также рассказал, что враг имеет на вооружении дроны самолетного типа, приспособленные под разные задачи. Они представляют опасность для ВСУ.

Отметим, по данным украинской разведки, за время полномасштабной войны с РФ украинская армия уничтожила 719 беспилотников врага, в том числе пять - за последние сутки.

Накануне СМИ узнали, что Иран якобы уже поставил России ударно-разведывательные БПЛА "Shahed 129". Как сообщалось, партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границу Украины.