Для этого хотят построить специальный завод.

В Украине могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции.

Об этом рассказал "Радио Свобода" посол Украины в этой стране Василий Боднар.

Он уточнил, что для этого в Украине может появиться завод. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

По его словам, создание такого центра - вопрос не лет, а месяцев - уже ведется работа по выделению соответствующего земельного участка.

"И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и начала производства "Байрактаров" в Украине. Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ложное впечатление для наших зрителей или слушателей, но, на самом деле, работы идут достаточно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы", - рассказал он.

Читайте такжеПрименение Bayraktar на Донбассе: в посольстве США ответили России

"Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - уточнил дипломат.

Bayraktar, утверждает Боднар, заинтересовали многие страны, а производство в Турции - достаточно заполнено.

"Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучения некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - говорит посол.

Читайте такжеBayraktar уже полгода на боевом дежурстве и готовы атаковать – Наев

Ранее УНИАН уже сообщал, что 26 октября украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск, оккупировавших районы Донбасса. После того, как Украина применила дроны, Россия запретила ввоз мандаринов из Турции, во фруктах якобы "нашли" пестициды.

Впоследствии в МИД Турции заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Беспилотник Bayraktar TB2-справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течение целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро обнаружить цель.

Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современным программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

Автор: Юрий Годован