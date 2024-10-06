Рссияне прибегают к различным уловкам, чтобы обойти украинскую систему ПВО, отметил спикер ОТГВ "Северск".

Курская область - самый выгодный участок для захода российских дронов типа Shahed в Украину с севера. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

Он отметил, что россияне прибегают к различным уловкам, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны:

"Они меняют высоты, маршруты, частоты".

Кроме того, по словам спикера, россияне запускают БПЛА с глубины своей территории, что не позволяет Силам обороны Украины работать на опережение, уничтожая пусковые установки:

"Мы не всегда можем добраться именно до источника, откуда они приходят, поэтому нам очень важно дальнобойное оружие".

Для борьбы с российскими дронами ВСУ активно применяют все имеющиеся средства, в том числе - радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил Мысник: "Борьба продолжается, и сейчас это (Курская область - УНИАН) стратегическое направление применения врагом авиационных средств".

Россия запустила по Украине 87 "шахедов" в ночь на 6 октября

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 октября российские войска запустили по Украине 87 БПЛА типа "шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск).

Отмечалось, что силам ПВО Украины удалось сбить 56 дронов, еще 25 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

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