Как известно, на момент атаки РФ в отеле были журналисты немецкой телевизионной компании ZDF.

Перед Новым годом в сеть слили ролик, как Россия ударила по харьковскому отелю "Харьков Палас" вечером 30 декабря.

Как известно, в период атаки враг запустил по городу не менее 6 ракет, зацепив обломками множество гражданской и жилой инфраструктуры, включительно с отелем и больницей. Тогда на месте "прилетов" были найдены обломки ракеты "Искандер".

Очевидцы происшествия сняли за рулем машины видео, показав, как вспыхнуло здание отеля во время удара:

В отеле "Харьков Палас" в момент атаки пребывали немецкие СМИ

По данным ОВА, вследствие упомянутой атаки на Харьков пострадали 28 гражданских лиц, 12 людей госпитализировали в больницу.

Сегодня в редакции немецкой телевизионной компании ZDF заявили, что среди пострадавших были и их журналисты. В момент удара в "Харьков Палас" пребывали 5 сотрудников ZDF. Один из них детальнее рассказал, что ему довелось пережить.

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