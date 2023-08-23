Каждый украинец в оккупации должен бороться, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил резким заявлением на вопрос, как долго страна может держаться и будут ли праздновать украинцы третий раз День Независимости во время войны.

"У нас нет шанса действовать как-то по-другому, чем отстаивать свое государство. У нас нет шанса, чтобы не деоккупировать наши территории. Вооруженными силами, дипломатией. Я бы хотел, чтобы мы теряли меньше людей, но мы понимаем, с кем имеем дело. И поэтому у нас просто нет другого выхода. Мы боремся за свое. У нас страна одна. Поэтому я не могу сказать, будет ли третий День Независимости во время войны", - заявил глава государства на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы 23 августа.

При этом президент добавил, что каждый украинец в оккупации, в частности, в Крыму должен бороться:

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"Не имеет значения, кто сейчас ходит по улицам в Крыму и в какой форме. Если День Независимости для тебя важный день, если ты веришь, что вернется Украина, то, пожалуйста, тоже борись".

Контрнаступление ВСУ - заявление Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ, отметив, что украинские воины работают над тем чтобы как можно быстрее освобождать от россиян территорию.

"Относительно контрнаступления - посмотрим на результат. Я верю в наш народ, в наши Силы обороны и ВСУ. Работаем как можем, как можно быстрее освобождать наши города и села. Трудная задача", - сказал он.

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