По словам главы Чечни, его дети находятся на линии соприкосновения, где сейчас идут ожесточенные бои.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров утверждает, что его несовершеннолетние сыновья принимают участие в войне против Украины.

В своем Телеграмм-канале приспешник Путина опубликовал видео, на котором они якобы "обеспечивают огневое прикрытие бойцам".

Отметим, что об отправке на кровавую войну против Украины своих сыновей (Адама, Эли и Ахмата 14, 15 и 16 лет) Кадыров заявил еще 3 октября.

Видео дня

По словам главы Чечни, его дети находятся на линии соприкосновения, где сейчас идут ожесточенные бои. Он утверждает, что они "пробрались вплотную к позициям ВСУ и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". Сыновья находятся в окопе якобы в сопровождении командира полка "Ахмат" Замида Чалаева. На видео они ведут огонь.

Стоит напомнить о ратифицированной Россией конвенции ООН о правах ребенка: ею запрещается участие детей до 15 лет в военных действиях, это считается военным преступлением.

Кадыров в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты-кадыровцы принимают в нем участие. Часто их критикуют за то, что они лишь снимают "видосики" на передовой, из-за чего их прозвали TikTok-воинами.

После объявленной Путиным мобилизации в РФ глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.

Кадыров объяснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч чеченцев, говорит Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Вас также могут заинтересовать новости: