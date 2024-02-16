Президент Украины подчеркнул, что нужно укрепить союзы и альянсы, чтобы они были реально способными защищать жизнь и сейчас, и в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость приучить Россию уважать других.

Об этом он сказал в своем выступлении на открытии международной выставки "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины". Зеленский поблагодарил участников мероприятия за внимание к Украине и украинцам и за их жизненно важную поддержку для нас в битве ради свободы.

"Украина никогда не хотела войны, которая продолжается сейчас и которая кажется анахронично неуместной в XXI веке, напоминая XIX или даже XVII века. Неспровоцированная и преступная российская агрессия - это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и которая ничего не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать", - сказал он.

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Президент отметил, что украинскому и шведскому народам уже приходилось защищаться от такого зла. "Мы видели, как другие народы подпадали под власть худшего в человеческой природе, как Россия сейчас, и начинали войны против свободы других. Но Европа научилась это преодолевать - научилась подчинять правилам мира, совести и уважению к другим то зло, которое может возникать в человеческой душе", - добавил Зеленский.

Так, отметил он, Европа научилась строить мир, и "мы должны сохранить этот опыт - архитектуру сотрудничества в Европе и в атлантическом пространстве, которая работает ради нашей общей безопасности".

"Мы должны укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способными защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем. Чтобы XXI век все же отличался от XIX или ХVII - отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист", - подчеркнул президент.

Обращаясь к Швеции он отметил, что "именно от нас зависит, какой будет жизнь, упоминания об истории, выставки и исторические книги во время наших детей и даже их детей".

"Будет ли это жизнь в уважении и спокойствии? Или это будет Европа, которая снова будет истекать кровью из-за болезненных амбиций какой-то злой души? Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли.

В центре внимания Украина - новости, которые стоит прочитать сегодня

Ранее в интервью УНИАН советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том ,что "Украина должна служить буферной зоной между Россией и странами Запада", сделал прогноз, что если Россия не проиграет в войне в Украине, то россияне атакуют тем или иным способом разные страны в Европе и, в конце концов, развяжут Третью мировую войну.

По его мнению, если Россия не проиграет, то политическое пространство будет абсолютно переформатировано. В том же случае, если она проиграет, то сформируется новое трансграничное пространство.

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