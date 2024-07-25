По её словам, для этого нужно научить украинцев работать с россиянами не на эмоциональном уровне - мол, они "сволочи, которые пришли нас уничтожать".

Известная волонтерка Мария Берлинская планирует запустить для украинцев курс по информационной работе с россиянами и уже предложила его Главному управлению разведки. Об этом она рассказала в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Объективно мы их (россиян - ред.) 140 млн невозможно уничтожить. Это тоже wishful thinking - "давайте уничтожим всех россиян". Это нереально. Но что реально - перепрограммировать россиян на другое поведение. Для этого нужно перепрограммировать себя", - считает Берлинская.

По её словам, для этого нужно научить украинцев работать с россиянами не на эмоциональном уровне - мол, они "сволочи, которые пришли нас уничтожать". А перепрограммировать их на то, чтобы давать россиянам правильные нарративы.

"Которые покажут им их же расколы в обществе, классовое неравенство, несправедливость, религиозные и этнические различия. Потому что это сшитая, искусственная страна", - объясняет волонтерка.

Поэтому, сейчас команда Берлинской создаёт специальный учебный курс.

"Чтобы украинцы, сидя дома на диване, пока есть интернет, могли правильными алгоритмами общаться с россиянами и эту агрессию и ненависть, которые у них есть и направлены на нас, перенаправлять внутрь на их элиты и военно-политическое руководство, чтобы его снести", - сказала Берлинская.

Хакерские атаки на РФ

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России. Как сообщила пресс-служба ГУР, по состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

"Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России", - заявили в украинской разведке.

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