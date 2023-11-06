Стратком ВСУ подтвердил факт удара по заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи, где на момент атаки мог стоять на доводке, как минимум, один новый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" под "Калибры". Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук уже заявил, что по результатам этой атаки подтверждено поражение одного ракетного корвета проекта 22800 "Каракурт", который мог стоять в доке. И заодно намекнул на использование французских крылатых ракет SCALP-EG.

Об этом говорится и в отчете ISW, аналитики которого исследовали свежие спутниковые снимки. Они отмечают, что завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, среди которых восемь - проекта 22800 "Каракурт". Однако по состоянию на этот год с верфи было спущено всего три корвета. Именно такой корабль был поврежден 4 ноября, но степень его повреждений пока не ясна.

Теперь у россиян резко стало меньше возможностей обстреливать Украину ракетами "Калибр"

В общем, это не значит, что теперь у россиян резко стало меньше возможностей обстреливать Украину ракетами "Калибр". Хотя бы потому, что свое ракетоносное "ядро", которое использовалось для ракетных ударов – два фрегата проекта 11356, три корвета проекта 21631 "Буян-М" и четыре субмарины проекта 636.6 - по состоянию на 2 ноября 2023 года россияне держали в Новороссийске (о чем свидетельствуют спутниковые снимки в открытом доступе).

Ну, а те "Каракурты", которые стояли на заводе "Залив " - еще не числятся в строю Черноморского флота РФ.

Нюанс в том, что корабли проекта "Каракурт" на заводе "Залив" оккупанты планировали использовать для формирования так называемого "Азовского военно-морского района" во временно оккупированном Мариуполе, и именно "Каракурты" должны были быть "ядром" этой флотилии.

Наши военные хотят превратить временно оккупированный Крым и окружающие воды Черного моря в сплошную "зону закрытого доступа"

Акцент на ударах именно по судоремонтным мощностям может указывать на замысел наших военных превратить временно оккупированный Крым и окружающие воды Черного моря в сплошную "зону закрытого доступа" для надводных кораблей Черноморского флота РФ, чтобы те физически не могли препятствовать торговому судоходству в порты "Большой Одессы". Ну, и чтобы стартовый район для пусков "Калибров" размещался как можно дальше от наших берегов.

В то же время "зоны закрытого доступа" не существует для российской морской авиации. Поэтому не исключены новые провокации россиян со сбросом донных авиационных мин типа МДМ-3 со своих самолетов на маршрут следования судов в наши черноморские порты.

Иван Киричевский, вэксперт Defense Express