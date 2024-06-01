В то же время в российском Минобороны значительно преувеличивают территориальные успехи своих войск.

Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

Хотя российские войска достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года. 31 мая он заявил, что российские войска уже захватили 880 квадратных километров в 2024 году.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Покровское направление на сегодня остается самым напряженным на фронте. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Самой напряженной ситуация останется на Покровском направлении. Также захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях", - говорится в сводке.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медленные поставки новой помощи являются самым главным на сегодня врагом.

По словам главы государства, с момента утверждения этой помощи до момента ее попадания на фронт может пройти полгода, а то и больше времени.

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