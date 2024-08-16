ISW о Курске: Кремль создал неэффективную структуру и закрывает роты 'военкорам'

Сейчас режим Путина пытается создать пул лояльных к Кремлю "военкоров", которые не критиковали действия РФ в начале операции ВСУ в Курской области.

Российские власти и военное командование РФ создают сложную и пока что неэффективную структуру для ответа на операцию ВСУ в Курской области. Об этом сообщил Институт изучения войны(ISW).

"Кремль и российское военное командование создают сложную, повторяющуюся и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области", - отметили аналитики.

Вчера, 15 августа, министр обороны России Андрей Белоусов объявил о создании "координационного совета" при Министерстве обороны России по военным вопросам и вопросам безопасности в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях.

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Этот орган имеет целью улучшить поддержку российских сил, прикрывающих государственную границу, и будет осуществлять надзор за эффективным обеспечением материально-техническими средствами, координацией между силами, реагирующими на угрозы вдоль государственной границы, инженерным обустройством территории и военно-медицинским обеспечением.

В то же время правитель России Владимир Путин поставил перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией задачи в Курской области. Эти структуры пока не предприняли заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей.

"Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию... Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений", - подчеркивают аналитики.

В ISW предполагают, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем, в частности в Курской области.

Пропагандисты уже начали согласованную кампанию по дискредитации не связанных с Кремлем так называемых военных блогеров и каналов в социальных сетях, которые распространяют информацию об украинских операциях в Курской области сразу после вторжения.

"Кремль, вероятно, пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты", - подытожили аналитики.

Бои в Курской области РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что на фоне событий на Курщине РФ перебрасывает туда войска с позиций на оккупированной территории Украины.

Между тем руководитель The Marathon Initiative и бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Весс Митчелл считает, что Бои на Курщине могут стать толчком к завершению войны, но не без участия США.

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