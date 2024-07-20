Уничтожение данных самолетов является важной задачей для ВСУ.

Российские истребители Су-30СМ являются важными для войны против Украины. Они есть на вооружении на аэродроме в Ростовской области и могут считаться достаточно современными "по российским меркам", рассказал военный обозреватель Денис Попович, передает 24 канал.

По его словам, россияне способны их строить, но не в желаемом количестве. В связи с этим уничтожение данных самолетов является важной задачей для ВСУ.

"Они способны их восстанавливать, способны их строить. Однако не в том количестве, в которых бы хотели, чтобы они у них были, - отметил эксперт, добавив, что именно поэтому каждая потеря такого самолета играет роль для ситуации на линии фронта и ведения боевых действий. - Тем более, что это аэродром в Ростовской области, как раз юг России. Актуальное расположение, как и в отношении южного фронта, так и восточных направлений". Видео дня

По словам Поповича, Су-30СМ - один из новых российских самолетов поколения 4++, он является достаточно оснащаемым истребителем.

Истребители Су-30СМ - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, со следующего года россияне собираютсяя начать серийное производство версии истребителя Су-30СМ с новыми, более мощными двигателями.

"Выигрыш будет в скороподъемности, меньшем радиусе разворота, большем ресурсе двигателя. Серийное производство таких машин начнется в 2025 году", - заявил главный конструктор программы Су-30 ОКБ Сухого Олег Панков.

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