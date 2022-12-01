Переданные Словакией МиГ-29 уже воюют в составе Воздушных сил обороны Украины.

Истребители четвертого поколения МиГ-29, которые Украина получила от Словакии, помогли Вооруженным силам выбить россиян с правого берега Днепра.

"Истребители прибыли, они уже давно воюют. Эти МиГи очень помогли нам на Херсонском направлении. На них мы использовали ракеты HARM, потому что они оборудованы подвесами уже под НАТОвские стандарты", – рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что HARM – противорадиолокационная ракета с дальностью пуска до 150 километров. ВСУ получили их в очередном пакете помощи от США.

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"Этими ракетами мы гасили систему ПВО России на правом берегу Днепра… Так что, МиГи, переданные Словакией, воюют в составе Воздушных сил обороны Украины", – резюмировал Жданов.

Истребители МиГ-29 на вооружении ВСУ

МиГ-29 – многоцелевой советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Напомним, в августе министр обороны Словакии Ярослав Надж сообщил, что власти Словакии собираются передать Украине истребители МиГ-29 уже в сентябре.