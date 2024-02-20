Украина нуждается в помощи от Запада, объяснил эксперт.

Американские истребители F-16 могли бы существенно повлиять на ход боевых действий в Украине, но при отсутствии необходимого вооружения у сухопутных войск их появление сыграет роль только для оборонной стратегии.

"Самолеты без танков победить нам не помогут", - заявил военный эксперт Олег Жданов, передает "Телеграф".

По его мнению, если в ближайшее время на Западе не начнут наращивать темпы и объемы военной помощи Украине, то не исключено, что сохранится опасная тенденция потери территорий. Он уверен, что дефицит техники у ВСУ обусловлен не физической несостоятельностью партнеров передать ее, а отсутствием политической воли.

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"В США на складах стоят 4 тысячи танков Abrams. Что мешает президенту без всяких финансирований и изменения законов дать распоряжение о передаче их Украине? Подходящие механизмы существуют", - заявил Жданов.

Трудности с вооружением возникают и у России. Как отметил эксперт, в РФ наблюдается стагнация военно-промышленного комплекса, а в ближайшие месяцы специалисты ожидают начало рецессии.

"Они уже сейчас восстанавливают танки Т-55 и все идет к тому, что мы увидим на поле сражения Т-34. Наблюдается тенденция к снижению качества, ухудшению тактико-технических характеристик техники и вооружения", - сказал Жданов.

Когда Украина получит первые F-16 - что сообщалось

Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот заявила, что истребители F-16 будут переданы Украине в 2024 году:

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы сделать возможным поставки самолетов F-16 в Украину… Мы делаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее, но у нас есть некоторые условия, которые еще предстоит выполнить. И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретные временные рамки на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс".

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