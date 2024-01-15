По мнению бойца, переданное ВСУ западное вооружение облегчает задачу, но точно не полностью обеспечивает освобождение украинских территорий.

Украинские бойцы способны освободить тот же Мариуполь даже если, американские истребители F-16 не будут к тому моменту переданы ВСУ.

"Можем без F-16 - так же, как мы без них сделали все остальное", - отметил экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в разговоре с ведущей ТСН Наталией Островской,

По его мнению, переданное ВСУ западное вооружение облегчает задачу, но точно не полностью обеспечивает освобождение украинских территорий от российских захватчиков:

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"F-16 - супер, они реально очень крутые, они облегчат продвижение. Но важно понять… они не вернут наши территории, а облегчат продвижение оккупированными территориями, так же, как и все остальные ракеты, Leopard, все, что нам дают".

Боец уверен, что не существует такого оружия, которое могло бы решить все проблемы на фронте, ведь победить можно "исключительно тяжелыми боями, кровью и потом":

"Не существует такого самолета, ракеты, снаряда, чего угодно, что просто нужно получить, и мы победим. Это неправда. Мы победим исключительно тяжелыми боями, сложной работой, кровью, потом - только так. Нет технологического или какого-либо другого решения, чтобы просто "исключить" Россию" с мировой карты".

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, "самый смертоносный" пилот F-16 американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) отмечал, что первоочередной задачей для украинских пилотов после получения американских истребителей F-16 будет уничтожение российских самолетов МиГ и "Су" с целью получить контроль над воздушным пространством.

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