Дроны "Шахед" - непростая цель, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Российские захватчики иначе используют против украинцев иранские дроны типа "Шахед".

Противник изменил акцент своих атак - большинство из 49 запущенных россиянами ударных беспилотников были направлены не в центр нашего государства, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Мы-Украина". "Большинство этих ударных дронов из 49 были направлены на прифронтовую территорию. То есть - линия обороны, собственно, где стоят наши бойцы, а также и прифронтовые территории таких областей как Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская", - отметил спикер.

Игнат добавил, что оккупанты уже не впервые применяют беспилотники "Шахеды" именно так - "это изменение акцента атаки". "Раньше дроны, как вы видите, летали в середину страны, потому что "Шахед" - это дальнобойное высокоточное оружие... Враг меняет акцент своих атак, и сейчас больше БПЛА именно по прифронтовой территории. Понятно, что сбивать сразу то, что только прилетело с вражеской территории, не так просто", - сказал спикер.

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По его словам, "Шахеды" - непростая цель. "Истребители, которые за ними гоняются по территории нашего государства, - пять раз может облететь его и не удастся ему его уничтожить. Цель сложная для наших истребителей старых, советских, собственно мы и рассчитываем, что F-16, может, в этом нам поможет, когда появится в Украине", - поделился Игнат.

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В ночь на 31 декабря противники совершили массированную атаку беспилотниками типа "Шахед"-136/131. Враги запускали дроны с трех направлений - из Приморско-Ахтарска, Курской области и крымского мыса Чауда. Украинские воины ликвидировали 21 вражескую "птичку".

Сообщалось, что в результате атаки со стороны противника в Киевской области из-за падения обломков дрона на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар на открытой территории, его уже ликвидировали. Кроме того, стало известно, что в Харькове повреждены кафе, жилые дома и офисы.

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