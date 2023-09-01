Боевое элитное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Шаман" не занимается ликвидацией российского генералитета.
Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью ТСН, комментируя информацию в иностранных СМИ по этому поводу.
Он отметил, что это боевое подразделение специального назначения, "одно из нескольких", которое действует в составе ГУР. При этом рассказал, что его название "Шаман" – это позывной их командира. "В народе оно как-то приросло", - добавил он по поводу названия. Буданов отметил, что спецназовцы этого подразделения воюют "довольно неплохо". "Всем, с кем они сталкиваются, думаю, встречи с ними запоминаются", – добавил он.
На уточняющий вопрос "заточен" ли "Шаман" на ликвидацию российского генералитета, Буданов ответил: "Нет. Это другие точки... Этим занимаются другие люди".
"Шаман"
В батальон "Шаман" берут украинцев, которые готовы уничтожать врага и защищать Украину.
7 августа сообщалось, что спецназ Главного управления разведки МО Украины из батальона "Шаман" реализовали "вылазку" вглубь Левобережья Херсонской области и "напугали" оккупантов на временно захваченных территориях.
10 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона прокомментировал информацию издания The Times о батальоне "Шаман", который якобы "открыл охоту на генералов РФ".
Юсов сказал, что подробности об уничтожении российских генералов украинцы будут читать из некрологов, потому что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта.