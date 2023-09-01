Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что "Шаман" "не заточен" на ликвидацию российского генералитета.

Боевое элитное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Шаман" не занимается ликвидацией российского генералитета.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью ТСН, комментируя информацию в иностранных СМИ по этому поводу.

Он отметил, что это боевое подразделение специального назначения, "одно из нескольких", которое действует в составе ГУР. При этом рассказал, что его название "Шаман" – это позывной их командира. "В народе оно как-то приросло", - добавил он по поводу названия. Буданов отметил, что спецназовцы этого подразделения воюют "довольно неплохо". "Всем, с кем они сталкиваются, думаю, встречи с ними запоминаются", – добавил он.

Видео дня

На уточняющий вопрос "заточен" ли "Шаман" на ликвидацию российского генералитета, Буданов ответил: "Нет. Это другие точки... Этим занимаются другие люди".

"Шаман"

В батальон "Шаман" берут украинцев, которые готовы уничтожать врага и защищать Украину.

7 августа сообщалось, что спецназ Главного управления разведки МО Украины из батальона "Шаман" реализовали "вылазку" вглубь Левобережья Херсонской области и "напугали" оккупантов на временно захваченных территориях.

10 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона прокомментировал информацию издания The Times о батальоне "Шаман", который якобы "открыл охоту на генералов РФ".

Юсов сказал, что подробности об уничтожении российских генералов украинцы будут читать из некрологов, потому что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: