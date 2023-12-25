В одном из эфиров на росТБ Антон Кузнецов-Красовский призвал топить украинских детей в Тисе.

Бывший директор российского телеканала Russia Today пропагандист Антон Кузнецов-Красовский, похоже, "договорился".

В начале недели среди росСМИ начала распространяться информация, что его отравили. Источник в Главном управлении разведки МО Украины заявил изданию Kyiv Post, что пропагандисту становится только хуже.

24 декабря в своих социальных сетях Красовский описал следующие симптомы: ему скрутило живот, он почувствовал тошноту и потерял сознание. Пропагандист подтвердил, что ему стало плохо в начале недели. "Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал он.

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Однако украинская разведка уточняет, что последнее утверждение Красовского не соответствует действительности. Его "состояние продолжает ухудшаться", говорят в ГУР.

Там считают: "предположительно, последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист".

Красовский запомнился Украине словами о "детях в Тисе"

В России Антон Красовский является достаточно известной медиаперсоной, как журналист он возглавлял российскую редакцию Russia Today, но украинцам он более известен своей фашистской риторикой: в октябре 2022 года в эфире на росТБ Красовский призвал топить детей Украины в Тисе, если они не соглашаются на оккупацию. "Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - заявил тогда Красовский.

В феврале 2023 года за соответствующее заявление Красовский получил заочный приговор от украинского суда: его осудили к пяти годам лишения свободы.

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