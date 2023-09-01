В результате недавней массированной атаки беспилотников Россия потеряла шесть транспортных самолетов Ил-76. Для начала, что такое эти Ил-76? Это те же самолеты, которые в начале полномасштабной войны пытались сесть на наши аэродромы в Киеве и Гостомеле и высадить десант на парашютах.

Что значит для России их потеря? В Российской Федерации, по их собственным данным, таких самолетов около 110. Из них, скорее всего, исправны процентов 60-70. Поэтому сейчас для фронта эта потеря не является критической. Но если наносить аналогичные удары постоянно, то за 3-5 таких атак российскую транспортную авиацию можно очень сильно растерзать.

Тогда это уже окажет влияние. Дело в том, что эти самолеты используются не только, чтобы перевозить людей. Они также перевозят определенное вооружение. То есть, когда срочно что-то нужно доставить, то они могут быстро это сделать. Но, если мы будем и дальше уничтожать эти самолеты, то у россиян такая возможность сначала уменьшится, а потом вообще исчезнет.

Видео дня

Главное, на что стоит обратить внимание: этими БПЛА нам удалось пройти не одну, а, по меньшей мере, две или три линии противовоздушной обороны россиян. Мы убедились, что их аэродромы уязвимы для наших беспилотных летальных аппаратов. И это может означать изменение в тактике боя с врагом на его территории (или на временно оккупированной территории), куда не могли доставать нашими ракетами. Тот факт, что их склады, что все, что необходимо для их армии, мы можем поражать нашими беспилотниками, трудно переоценить. И, наконец, это может стать путем к перелому в этой войне.

Усилив ПВО на линии фронта, россияне ослабили ее даже вокруг Москвы

Интересно также то, что атака БПЛА на российские Ил-76 имела большой смысл для понимания возможностей наших воздушных атак. Россия перебросила ПВО изнутри своей территории на линию фронта. Ведь наша разведка, наши пилоты говорят, что очень трудно преодолевать противовоздушную оборону на линии фронта, потому что там она очень плотная. Однако, усилив ПВО на линии фронта, русские ослабили ее даже вокруг Москвы, не говоря уже о других объектах, например, аэродромах.

Будут ли они снова перебрасывать ПВО с линии фронта в тыл из-за увеличения атак? Трудно прогнозировать. Но если они так сделают, это будет означать, что на линии фронта противовоздушная оборона будет ослаблена. Тогда мы сможем уже там наносить удары с наших самолетов (пока делать это нам крайне трудно). И важно, что у россиян нет дополнительных средств ПВО, которыми они могут усилиться. Именно поэтому, выглядит так, что они будут таскать ПВО с линии фронта в тыл, и наоборот.

Пока нельзя говорить о каких-то "мощностях" советской ПВО, которая есть у РФ на складах. Да, они действительно могут "откопать", например, 75-й комплекс (С-75), которым воевали еще во Вьетнаме. Но он не сможет перехватить современные БПЛА. Также россияне могут достать "Шилку" (советская самоходная артиллерийская установка, предназначенная для стрельбы по низко летающим целям и наземным целям), но ее больше использовали как пулемет для стрельбы по наземным целям... То есть, теоретически возможно, что русские могут вытащить какую-то советскую технику, потому что у них не будет выхода. Но это будет хлам.

Помним, что в целом вся эта старая техника была снята с вооружения, потому что прекратила отвечать современным требованиям. Наши БПЛА - это современная техника, и вряд ли они смогут с ней справиться. В любом случае, пусть понапрягаются.

Алексей Гетман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ