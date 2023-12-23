Истребители F16 могут модифицироваться и модернизироваться - какое обновление самое важное для Украины.

Многоцелевые истребители F16, какие будет получать Украина, могут модифицироваться и модернизироваться.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

"Готовят. Не передали, не в Украине, не до конца года - все идет планомерно, как предусмотрено в договоренностях с нашими партнерами в рамках созданной коалиции из стран, которые нам помогают переходить на новый для нас тип самолета - это F16", - сказал Игнат.

Также он отметил, что можно говорить о модификациях самолетов, которые Нидерланды, Дания, Бельгия и предположительно другие страны передадут Украине.

"Модификации F16 распределяются по так называемым блокам. Включают блок 15, 20, 30 и вплоть до 70 блока. Каждый самолет улучшался по мере возможностей, поэтому модернизация самолетов - это процесс непростой. Фактически заменяется большое количество оборудования бортового самолета, в основном - это радар (бортовая радиолокационная станция), которая позволяет видеть противника все дальше и дальше, и сопровождать большее количество воздушных целей, и это - авиационное вооружение, которое можно применять", - отметил Игнат.

По его словам, какие бы ни были модификации на самолетах, которые первыми передадут Украине, эти модели будут уже в процессе модернизации и их можно будет улучшать на предприятиях в Европе и США.

"Главное - это радар. Нам нужно видеть противника, лучше видеть воздушные цели, такие как крылатые ракеты или "Шахеды". Те F16, которые у наших партнеров на вооружении и планируются к передаче Украине, обладают уже совсем другим арсеналом вооружения, а именно - ракеты класса "воздух-воздух", способные чрезвычайно эффективно уничтожать любой тип воздушных целей: будь то беспилотник или ракета", - подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ выразил надежду, что F16 помогут противодействовать российской авиации на разных направлениях.

"Шаг к F16 - это не просто шаг к этой модели. В перспективе, если наши пилоты, наша вся база, аэродромная инфраструктура, инженеры, наземный персонал, будут уже готовы полностью эксплуатировать этот тип самолета - можно уже мечтать и о более современных моделях, которые уже сегодня получают наши партнеры, когда передают нам F16", - добавил Игнат.

Он сказал, что перспектива серьезная. Сейчас надо дождаться завершения обучения летчиков и персонала для F16.

Нидерланды готовятся дать Украине F-16

Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов.

Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались. В октябре стало известно, что США возглавили коалицию возможностей по развитию Воздушных сил Украины в управлении многоцелевыми истребителями F16. Также сопредседателями этой коалиции стали Нидерланды и Дания.

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