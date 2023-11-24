Трудно определить сколько "Шахедов" летит - группа или одиночный.

Российские оккупанты не впервые запускают по три "Шахеды", а иногда даже один бывает, чтобы держать людей в Украине в тревоге. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что сегодня Россией по Украине было запущено три ударных БпЛА типа Shahed. По его словам, при таком малом количестве иногда возникает вопрос насколько рационально делать отчетные сообщения.

Отвечая на вопрос с какой целью проводятся запуски Россией таким малым количеством БпЛА, Игнат отметил, что запускают, чтобы не было спокойно. "Понимают, что Украина будет ночью в тревоге - будет реагирование, беспокойство населения, а силы ПВО также будут в боевом режиме отрабатывать", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

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При этом объяснил почему так много сообщений распространяется, когда речь идет о малом количестве БпЛА.

"Летит "Шахед" из одной в области в другую. Фактически на границе областей украинских они летят, пытаясь обходить огневые позиции наших мобильных огневых групп, если у врага есть такая информация, или позиций зенитных ракетных комплексов, и даже если летит одна точка, один маркер на радаре виден, то это может быть не один шахед, а группа", - отметил Игнат

По его словам, когда шахеды летят кучно, то в таком случае трудно определиться сколько их по количеству. "Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но может быть это и одиночный "Шахед", - пояснил Игнат. При этом подчеркнул, что угроза реальна. По его словам, на этот раз "Шахеды" были направлены врагом в Хмельницкую область. Он отметил, что они уничтожены ПВО.

Атака "Шахедами" сегодня-что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 ноября российские оккупанты атаковали тремя ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления. Все три - уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.

Кроме того, в Генштабе добавили, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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