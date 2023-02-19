Среди травмированных - два человека, чудом обошлось без жертв.

В Хмельницком устраняют последствия российского обстрела, где одна из ракет "Калибр" 18 февраля попала в военный объект, а вторая - по остановке.

Как говорится в сюжете ТСН, ракета попала в спальный район Хмельницкого, где вокруг расположены многоэтажки. Журналист показал на видео один из многоквартирных домов, в котором не осталось фактически ни одного уцелевшего окна.

Среди раненых - двое гражданских: мужчина, который проезжал рядом, и женщина, которая была на остановке. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что у мужчины осколочное ранение ноги, а у женщины повреждены мягкие ткани головы.

Сейчас в городе активно ликвидируют последствия взрыва, ведь повсюду много стекла. Люди закрывают окна пленкой и фанерами и говорят, что чудом обошлось без жертв. Всего взрывной волной повреждены 15 многоэтажек.

Атака России 18 февраля 2023 года

18 февраля утром российские оккупационные войска выпустили по Украине 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были уничтожены ПВО.

Один из двух ракетных ударов в Хмельницкой области пришелся по военному объекту. Кроме того, повреждены три учебных заведения, более 10 многоэтажек, примерно полтысячи окон и балконов уничтожено.

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