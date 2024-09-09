"Мясные" штурмы со стороны российских захватчиков длительное время не прекращаются, поделились в одной из украинских бригад.

Продолжается война в Украине, и на Лиманском направлении российские захватчики идут на хитрости, чтобы не штурмовать позиции защитников нашей страны.

Противники пытаются усилить наступления, длительное время не прекращаются "мясные" штурмы, но особого энтузиазма не видно, во-первых, поскольку враги вынуждены двигаться вперед без поддержки бронетехники, рассказал руководитель отделения коммуникации 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ростислав Ящишин в эфире "Суспільне. Студия".

"Они видят, что вчера их военные пошли на штурм и не вернулись, а сегодня их очередь идти. И неоднократно мы фиксировали такие моменты, что прибегают к хитрости россияне. Например, немного прошли и передают по рации, что должны возвращаться, потому что их атакует рой беспилотников", - сказал собеседник.

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По его словам, оккупанты иногда не выходят за пределы своих позиций - просто между ними перемещаются. Ящишин также поделился, что на Лиманском направлении в плен часто попадают представители российских нацменьшинств. Руководитель отделения коммуникации добавил, что враги едут на нашу территорию только для того, чтобы заработать деньги.

"Преимущественно, это все неевропейская часть России, это восток. Причем бывали случаи, что брали представителей редких племен народностей. В частности, коряк такой был, их там осталось 6 тысяч жителей...", - поделился он.

Интересные новости Украины - о чем уже сообщалось

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 9 сентября сообщал, что на Лиманском направлении украинские военные отразили за сутки 12 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Диброва, Торское, Новосадовое, Невское и Чернещина.

Россияне на украинской земле уже понесли колоссальные потери. Общие потери РФ на 9 сентября 2024 года в живой силе составляют примерно 626410. Противник также потерял много бронетехники, в том числе 16906 боевых бронированных машин.

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