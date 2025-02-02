У пострадавших взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку в люк на крыше маршрутного автобуса, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых есть дети.

По данным главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, к настоящему времени известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей. "У 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38, 52 и 54 лет, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь", - сообщил чиновник.

Как уточнил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, атака на маршрутку произошла в в Днепровском районе города. В частности, оккупанты сбросили взрывчатку на люк в крыше маршрутного автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику. В результате автобус загорелся.

Видео дня

По данным Мрочко, в воскресенье россияне уже несколько раз атаковали с дронов гражданских. В частности, нанесен удар по многоэтажке в Днепровском районе. В результате контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 74-летний мужчина, который в момент удара был на балконе. Также захватчики сбросили с дрона взрывчатку на карету скорой помощи, которая направлялась на вызов в Надднепрянское. Авто повреждено, медики, к счастью, не пострадали.

"Утром жилые кварталы Днепровского района были под вражеским огнем. В результате этого погибла женщина, мужчина получил ранения. Повреждены частные дома", - добавил Мрочко.

Атаки оккупантов на гражданских в Херсоне

9 января российские войска сбросили на Херсон управляемые авиационные бомбы, которые разрушили жилые дома. Пострадало много людей - женщины и мужчины, у которых взрывные травмы и осколочные ранения. Чиновники обнародовали видео, на котором можно увидеть, как выглядит город после атаки. Жилые дома разрушены, взрывной волной выбило ворота, оконные рамы, стекла, обвалились потолки, стены, уничтожено имущество людей. Некоторые оказались заблокированными в своих домах и не могли выйти без посторонней помощи.

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