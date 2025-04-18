Мишенью оккупантов стал густонаселенный район города, где находится много жилых многоэтажек.

Рано утром оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего, по последним данным, один человек погиб, еще 26 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по предварительной информации, россияне ударили по многоквартирным жилым домам в Основянском районе.

Кроме этого мэр города Игорь Терехов добавил: ""Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди".

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В 6:10 Терехов сообщил: "По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие, и уже 26 пострадавших".

Кроме Харькова под утро оккупанты ударили по Сумах. В результате удара погиб человек. "Сегодня, около 5 утра враг нанес удар "Шахедами" по объекту гражданской инфраструктуры города Сумы. Предварительно один человек погиб и один ранен. На месте работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении Сумской ОГА.

Ракетные удары по Украине

Российские оккупанты с удвоенной силой возобновили ракетный террор украинцев.

В начале апреля под удар попал Кривой Рог. Тогда погибло 19 человек, среди которых 9 детей.

А в Вербное воскресенье РФ нанесла жесточайший удар по центру Сум. Тогда жетвами россиян стали более 30 человек. Европейские лидеры осудили этот удар и выразили свое негодование. А вот президент США Дональд Трамп назвал этот удар "ошибкой" россиян.

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