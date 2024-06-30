РФ сбросила авиабомбу на терминал "Новой почты".

Количество пострадавших людей после удара России по Харькову 30 июня возросло до 10, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня в Харькове - еще одно попадание российской управляемой авиабомбы. Был поражен почтовый терминал – обычный гражданский объект. По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования всем родным", - отметил он.

По словам Зеленского, эти бомбы - одна из ключевых основ путинской способности воевать.

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"Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары - вполне справедливые, кстати - по российской военной инфраструктуре, по военным аэродромам, тем ближе будет мир. Настоящий мир", - уверен президент.

Зеленский считает, что мир обладает достаточной силой, чтобы принудить Россию к этому.

"И в частности, в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает. Удары по российскому приграничью помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения - смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим постоянно с нашими партнерами. В ближайшие недели мы продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения".

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