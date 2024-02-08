Для защиты харьковчан приходится наносить превентивные удары по врагу, отметил эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что ВСУ бьют по пусковым установкам, из которых российская армия наносит удары по Харькову. По его словам, взрывы, которые раздаются в городе Белгород (РФ) - результат работы вражеской противовоздушной обороны.

"...несколько раз был снова обстрелян Харьков ракетами, вероятно, С-300. Они были запущены с Белгорода... Атаки продолжаются, и потому мы вынуждены работать по пусковым установкам, которые располагаются в районе Белгорода, начиная от белгородского аэропорта, рядом с Белгородом", - рассказал эксперт в эфире программы "Утро февраля".

Он пояснил, что Белгород находится на линии так называемого встречного огня. То есть, россияне бьют по Украине из-за Белгорода, прикрываясь городом, а ВСУ наносят ответные удары. Соответственно, снаряды летят над Белгородом, а противник пытается их сбить.

"Куда все оно (снаряды и прочее, - УНИАН) будет падать? Естественно - на Белгород... Но будем как-то все-таки пытаться прикрыть харьковчан от этих ударов. Люди гибнут, в конце концов, уже второй год и надо уже реально заниматься этим вопросом - прикрыть Харьков со всех сторон. Включая все механизмы, в том числе и превентивные удары по пусковым установкам - еще до того как они разворачиваются", - сказал Свитан.

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Напомним, город постоянно страдает из-за обстрелов российских захватчиков. Один из них был 7 февраля. На Харьковщине, по информации ОВА, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Сообщалось, что две из пяти ракет, которыми наносили удар, по предварительным данным, северокорейского производства.

По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты Hwasong-11Ga (KN-23).

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