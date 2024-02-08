Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что ВСУ бьют по пусковым установкам, из которых российская армия наносит удары по Харькову. По его словам, взрывы, которые раздаются в городе Белгород (РФ) - результат работы вражеской противовоздушной обороны.
"...несколько раз был снова обстрелян Харьков ракетами, вероятно, С-300. Они были запущены с Белгорода... Атаки продолжаются, и потому мы вынуждены работать по пусковым установкам, которые располагаются в районе Белгорода, начиная от белгородского аэропорта, рядом с Белгородом", - рассказал эксперт в эфире программы "Утро февраля".
Он пояснил, что Белгород находится на линии так называемого встречного огня. То есть, россияне бьют по Украине из-за Белгорода, прикрываясь городом, а ВСУ наносят ответные удары. Соответственно, снаряды летят над Белгородом, а противник пытается их сбить.
"Куда все оно (снаряды и прочее, - УНИАН) будет падать? Естественно - на Белгород... Но будем как-то все-таки пытаться прикрыть харьковчан от этих ударов. Люди гибнут, в конце концов, уже второй год и надо уже реально заниматься этим вопросом - прикрыть Харьков со всех сторон. Включая все механизмы, в том числе и превентивные удары по пусковым установкам - еще до того как они разворачиваются", - сказал Свитан.
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Напомним, город постоянно страдает из-за обстрелов российских захватчиков. Один из них был 7 февраля. На Харьковщине, по информации ОВА, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Сообщалось, что две из пяти ракет, которыми наносили удар, по предварительным данным, северокорейского производства.
По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты Hwasong-11Ga (KN-23).