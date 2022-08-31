Также призывают сообщать о тех, кто поддерживает врага.

Украинская разведка призывает крымчан сообщать о пунктах дислокации оккупационных войск, передвижении военной техники. Так жители временно оккупированного полуострова смогут помочь ВСУ поскорее выбить рашистов из нашей земли.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что нужно сообщать о:

точном расположении пунктов дислокации и адресах проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);

местах проживания руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);

местах расположения и маршруты передвижения военной техники; точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага;

лицах, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационной власти.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!"- сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские контрактники и ФСБшники устроили смертельную перестрелку в Херсоне.

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