Украинская разведка призывает крымчан сообщать о пунктах дислокации оккупационных войск, передвижении военной техники. Так жители временно оккупированного полуострова смогут помочь ВСУ поскорее выбить рашистов из нашей земли.
Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что нужно сообщать о:
- точном расположении пунктов дислокации и адресах проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
- местах проживания руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
- местах расположения и маршруты передвижения военной техники; точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага;
- лицах, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационной власти.
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!"- сказано в сообщении.
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