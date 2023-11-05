По ее словам, страна-агрессор еще имеет "очень мощный" потенциал.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, сколько "Калибров" Россия может запустить одновременно по нашим территориям.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о способностях российских оккупантов атаковать Украину из акватории Черного моря, в связи с поражением вражеского корабля в Керчи.

Гуменюк отметила, что врага нельзя недооценивать.

Видео дня

"У них достаточно ракетоносителей: и надводных, и подводных, которые способны наносить поражения, готовы к применению, и могут быть применены", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, несмотря на то, что сейчас все эти корабли находятся в бухтах, захватчики могут наносить удары непосредственно и оттуда.

"Уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий, в постоянном смысле. При выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", - отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что удары по единицам флота оккупантов, которые даже еще не были задействованы в боевых действиях, - это очень мощный морально-психологический удар по общим настроениям как российского флота, так и войск РФ в целом.

На уточнение, сколько по состоянию на сегодня у России как надводных, так и подводных платформ, которые способны запускать ракеты "Калибр", и каков их общий залп, Гуменюк сказала: "Не готова сейчас озвучить. Но фигурировали цифры до 56 "Калибров", одновременно готовых к запуску".

Пресс-секретарь добавила, что с учетом того, что надводные ракетоносители несут на себе обычно восемь ракет, подводные - четыре, а на одновременном выходе наблюдалось в общей сложности до пяти ракетоносителей, то "есть еще потенциал, и очень мощный".

ВСУ ударили по кораблю РФ в Керчи

Как сообщал УНИАН, 4 ноября во временно оккупированной Керчи (Крым) прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив".

В соцсетях писали о попадании в один из российских кораблей - "Аскольд", который является носителем "Калибров" и был спущен на воду лишь в 2021 году.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

Сегодня, 5 ноября, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле Керчи.

Ранее он сообщал, что ожидал подтверждения результатов успешных ударов крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота России - носитель крылатых ракет "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: