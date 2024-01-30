Оккупанты говорят о возможности возвращения на правобережье Херсонщины.

Российские оккупанты продолжают давление на правый берег Украины, заявляют о возможном своем возвращении туда. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что российские оккупанты, готовя захваченный левый берег Херсонщины к так называемым мартовским "выборам" президента России, хвастаются, что могут вернуться на правый берег.

"Хотя, это понятно, что это абсолютно невыполненная миссия для них. Они не смогут этого сделать и по ландшафтным особенностям и из-за отсутствия поддержки на том самом правом берегу. Нет у них таких сил и возможностей", - подчеркнула Гуменюк.

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При этом рассказала, что ситуация остается достаточно напряженной.

"Враг не прекращает своей активности, выискивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак, как ночной с применением "Шахедов", так и в течение всех боевых суток", - сказала Гуменюк.

При этом добавила, что оккупанты мощно используют большое количество FPV-дронов и дронов других модификация, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. По ее словам, бьют прицельно по гражданскому населению, в частности, осколочные боеприпасы прилетают прямо во двор людям.

Гуменюк отметила, что враг продолжает ежедневные артиллерийские обстрелы Херсона.

"Пытается наносить удары по жилым кварталам, в направлении объектов критической инфраструктуры для того, чтобы осложнить жизнь жителей Правобережья. Также применил и управляемые авиабомбы в Бериславском районе", - рассказала она.

При этом отметила, что в этом районе почти все дома разрушены или имеют существенные повреждения, но враг продолжает направлять туда авиабомбы.

Российские атаки на Украину - детали

Сегодня ночью российские оккупанты осуществили массированную дроновую атаку на Николаевщину и Херсонщину.

По данным Сил обороны юга Украины, беспилотники были направлены с восточного побережья Азовского моря по юго-восточным и центральным областям страны.

Отмечается, что силами подразделений противовоздушной обороны юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено пять БПЛА типа "Shahed-131/136".

На Херсонщине есть попадание в агропредприятие, а на Николаевщине обломки сбитого БпЛА попали в грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника. Его водитель получил ранения, машина загорелась. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, водитель грузовика получил черепно-мозговую травму, его состояние сейчас стабильное.

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