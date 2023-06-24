Возможно, на одном из направлений противник перестанет использовать пушки против украинцев.

Российские оккупанты, которые находятся на юге Украины, способны нанести "удар в спину" РФ.

Члены вражеской 205-й бригады, которые орудуют на Херсонском направлении, могут перестать использовать свои пушки против украинцев, об этом свидетельствует перехват разговора противников, который опубликовал в Telegram блогер Николаевский Ванек.

Вот о чем говорили захватчики:

- Красавчик!

- Все х*йня, сейчас мы свои пушки развернем в Россию…;

Переворот в РФ - сегодня это стоит знать

В РФ очень горячо после того, как 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называли "поваром" российского диктатора Владимира Путина, обвинил подконтрольных Минобороны страны солдат в наненсении удара по "вагнеровцам". ЧВК "Вагнер" после этого якобы решила наказать российское министерство за уничтожение оккупантов.

После этого наемники стремительно двинулись вперед, появилась информация о захвате Ростова-на-Дону, Воронежа и ликвидации трех вертолетов.

По предварительным сведениям, "вагнеровцы" двигались в сторону Москвы, и в российской столице даже начали появляться окопы. Украинский президент уже прокомментировал события в РФ. По его словам, полномасштабная слабость России очевидна.

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