Кремль закапывает там тысячи мобилизованных, надеясь захватить город.

Захват Бахмута в Донецкой области, вокруг которого продолжают идти ожесточенные бои, называют политической целью россиян. В Офисе президента призвали оккупантов отказаться от этой идеи.

"Бахмут. Под городом, который не несет никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, лишь бы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу", – заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.

Ситуация в Бахмуте

Линия фронта приблизилась к городу в мае. Тогда, начались артиллерийские и авиационные обстрелы города.

Видео дня

В первой половине ноября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отмечал, что российские захватчики пытаются зайти в Бахмут или обойти город. Они несли и несут огромные потери на этом направлении, но не прекращают попыток захватить город.

Разведка Великобритании считает, что причиной ожесточенных боев за Бахмут в течение четырех месяцев была политическая задача. Там подчеркивают, что эта кампания россиян была непропорциональной возможной выгоде.

"Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", - предположили в британском ведомстве.

В Восточной группировке войск Бахмут называют эпицентром главной битвы за Украину, а в американском Институте изучения войны считают, что россияне не смогут окружить его.

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