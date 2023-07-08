В ГСЧС, Нацполиции и Министерстве внутренних дел Украины предоставили различные данные о погибших.

В Лимане Донецкой области возросло количество раненых в результате утреннего удара оккупантов по частному сектору города. Однако госорганы Украины предоставили различную статистику по количеству жертв.

За данными Нацполиции области, количество жертв по состоянию на 13:33 составляет 7 человек, ранения получили 13 украинцев. Предварительно обстрел произошел из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Со своей стороны Министерство внутренних дел Украины сообщало о 8 погибших и 5 раненых, впоследствии обновив данные до 13 раненых.

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За данными Госслужбы по чрезвычайным ситуациям - количество жертв составляет 6 человек. Спасатели ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и трех легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела.

Окупать утром обстреляли город Лиман - главное

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, около 10 часов утра российские оккупанты ударили по частному сектору Лимана, что в Донецкой области из РСЗО.

Тогда глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о шестерых погибших и пятерых раненых.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за российских обстрелов погибло почти 1,6 тысячи гражданских, а еще более 3,8 тысячи - получили ранения.

Вражеские обстрелы в Донецкой области не прекращаются ни на день. Местные власти призывают людей в прифронтовых городках и селах эвакуироваться, чтобы сохранить собственные жизни.

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