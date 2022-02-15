Всего лишь один депутат выступил против данного решения.

Госдума России приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" - оккупированные территории Донбасса.

Проект решения поддержал 351 депутат, против выступили 16, воздержался от голосования 1.

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Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к Владимиру Путину о признании "ЛНР" и "ДНР".